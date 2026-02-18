Реклама

02:57, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень попытался впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kamonwan Wankaew / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Mathio_Albero пожаловался, что попал впросак, когда приехал знакомиться с родителями своей девушки на ее малую родину. Причиной стало то, что парень не умел водить автомобиль с механической коробкой передач.

Отца девушки автор назвал человеком старой закалки, каких часто можно встретить в старых фильмах: с крепким рукопожатием и пристальным взглядом в глаза собеседнику. «Он забрал нас из аэропорта на старом пыльном грузовике с механической коробкой передач. По дороге он посетовал, что современные дети не умеют водить настоящие машины. Я рассмеялся и сказал: "Да, полная дичь". Отец девушки спросил в ответ: "Ты же умеешь водить машину с механической коробкой передач, правда?"» — написал автор.

На этот вопрос парень ответил утвердительно, хотя на самом деле лишь видел несколько обучающих роликов и отдаленно представляет себе принципы переключения передач и использования педалей. На полпути отец девушки решил испытать своего нового знакомого и попросил его сесть за руль.

«Я сразу же заглох. Он посоветовал мне медленнее отпускать сцепление. Я пробую еще раз и снова глохну. С третьей попытки мне удалось сдвинуть машину с места, но я газую так, будто пытаюсь разбудить весь город. Грузовик резко дергается вперед, и я чуть не сбиваю чей-то почтовый ящик», — описал пережитый позор молодой человек.

В итоге владелец машины вернулся за руль, а остаток пути до дома они провели в неловком молчании. За семейным ужином тем же вечером мужчина предложил бойфренду дочери преподать ему пару уроков вождения на следующий день, чем еще больше вогнал его в краску.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как попытка впечатлить родителей его возлюбленной обернулась для него ночным кошмаром. Он уточнил, что его избранница родом из Китая, сам же он — белый американец.

