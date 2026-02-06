На Канарских островах нашли загадочные скелетные останки

В Испании началось расследование после обнаружения скелетных останков на острове Пальма, Канарский архипелаг. Об этом пишет La Razon.

Загадочные человеческие останки нашли в отдаленной пещере. На них случайно наткнулись любители такого вида спорта, как пастуший прыжок. Увидев разлагающиеся останки, они тут же сообщили о них в полицию.

Рядом со скелетом лежали вещи. Подробности пока не разглашаются. Сейчас следователи изучают сообщения об исчезновениях, произошедших на острове за последние годы, и ждут результатов судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось, что в городе Пассау, Германия, случайно нашли останки женщины, пропавшей в августе 2025 года. По заключению следствия, нет никаких признаков, что смерть наступила в результате преступления.

