12:07, 3 февраля 2026Из жизни

Прохожий нашел кость пропавшей женщины

В Германии случайно нашли останки пропавшей женщины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Szymon Mucha / Shutterstock / Fotodom

В городе Пассау, Германия, случайно нашли останки женщины, пропавшей в августе 2025 года. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

На кости наткнулся прохожий, гулявший по набережной. Он тут же сообщил о них в полицию. На следующий день останки забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

Судмедэкспертам удалось установить, что кости принадлежат женщине, жившей в том же городе. Она исчезла прошлым летом. По заключению следствия, нет никаких признаков, что смерть наступила в результате преступления.

Ранее сообщалось, что на острове Кгари, Австралия, нашли останки 19-летней девушки из Канады. Рядом стояли 12 собак динго.

