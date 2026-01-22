Останки девушки нашли в окружении 12 собак динго

В Австралии мертвую 19-летнюю девушку нашли в окружении 12 собак динго

На острове Кгари, Австралия, нашли останки 19-летней девушки из Канады. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка отправилась купаться к обломкам корабля «Махено», затонувшего возле острова в 1935 году. Спустя час ее обнаружили бездыханной на берегу. Рядом стояли 12 собак динго. На теле девушки остались серьезные ранения.

Причина смерти пока не установлена. Выдвигаются две версии. Согласно первой, канадку растерзали динго. Согласно второй, она захлебнулась, и ее тело вынесло на берег.

По словам местных жителей, тот день был очень ветреным. К тому же девушка выбрала слишком опасное место для купания.

Известно, что канадка жила и работала на Кгари.

Ранее сообщалось, что на австралийском острове Фрейзер (Кгари) собака динго напала на трех туристок. Травмы оказались не особо серьезными, поэтому женщины продолжили свое путешествие.

