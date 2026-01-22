Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:02, 22 января 2026Из жизни

Останки девушки нашли в окружении 12 собак динго

В Австралии мертвую 19-летнюю девушку нашли в окружении 12 собак динго
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Susan Flashman / Shutterstock / Fotodom

На острове Кгари, Австралия, нашли останки 19-летней девушки из Канады. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка отправилась купаться к обломкам корабля «Махено», затонувшего возле острова в 1935 году. Спустя час ее обнаружили бездыханной на берегу. Рядом стояли 12 собак динго. На теле девушки остались серьезные ранения.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Причина смерти пока не установлена. Выдвигаются две версии. Согласно первой, канадку растерзали динго. Согласно второй, она захлебнулась, и ее тело вынесло на берег.

По словам местных жителей, тот день был очень ветреным. К тому же девушка выбрала слишком опасное место для купания.

Известно, что канадка жила и работала на Кгари.

Ранее сообщалось, что на австралийском острове Фрейзер (Кгари) собака динго напала на трех туристок. Травмы оказались не особо серьезными, поэтому женщины продолжили свое путешествие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Финнов попросили «прекратить побеждать» военных США

    В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

    Генсек НАТО развеял заблуждения по сделке о Гренландии

    Европу предупредили об «иллюзиях» Трампа

    Россиянин ел как местный в США и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях»

    Президент Польши сообщил про решение Трампа о военном присутствии США

    Одна европейская страна отказалась вступить в «Совет мира» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok