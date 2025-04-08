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14:03, 8 апреля 2025Из жизни

Собака динго напала на трех молодых женщин во время экскурсии

В Австралии собака динго покусала трех молодых женщин во время экскурсии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jürgen & Christine Sohns / Globallookpress.com

На острове Фрейзер (Кгари), Австралия, собака динго напала на трех туристок. Об этом сообщает ABC Australia.

Три молодые женщины столкнулись с динго во время экскурсии. Туристки шли по тропе от озера Уобби, как вдруг на них набросилась собака и покусала их.

Гиды оказали женщинам первую помощь, а затем доставили к врачам. Те обработали рваные раны туристок. Травмы оказались не особо серьезными, поэтому женщины отказались от госпитализации и продолжили свое путешествие по острову.

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Службы охраны парков и дикой природы Квинсленда (QPWS) заявила, что ожидает большой наплыв туристов на остров в преддверии пасхальных каникул. Они призвали гостей Кгари ходить группами, носить с собой палку для защиты и ни в коем случае не пытаться покормить диких собак.

Динго — потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда встречи с этими животными заканчивались для людей фатально.

Ранее сообщалось, что на острове Кгари у восточного побережья Австралии собака динго напала на 12-летнего мальчика. Его спасли рыболовы, оказавшиеся рядом.

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