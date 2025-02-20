Рыболовы спасли ребенка от хищника

На австралийском острове Кгари собака динго напала на 12-летнего мальчика

На острове Кгари у восточного побережья Австралии собака динго напала на 12-летнего мальчика. Об этом сообщает 7news.

Инцидент произошел, когда мальчик, с которым были взрослый и еще один ребенок, гулял по мелководью. Хищник неожиданно подбежал к нему и укусил его.

Гулявшие принесли с собой специальные палки, чтобы отгонять динго, но оставили их на берегу, когда пошли к воде. Мальчика спасли рыболовы, оказавшиеся рядом. Они прибежали со своей палкой и отогнали пса. После этого тот держался на расстоянии, но не уходил и шел за ребенком до самого дома.

Мальчик получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь, госпитализация не понадобилась.

Динго — потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда эти встреча с этими животными заканчивалась для людей фатально.

В 2018 году сообщалось, что динго напали на женщину на западе Австралии. Одна из собак стащила ее мобильный телефон и привела погнавшуюся за ним женщину в засаду, где ту поджидала целая стая.

