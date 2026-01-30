ООН оказалась на грани финансового коллапса

Генсек ООН Гутерриш предупредил о возможности финансового коллапса в организации

Организация Объединенных Наций (ООН) рискует столкнутся с финансовым коллапсом. С таким предупреждением выступил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс (...). Реальность такова: если ситуация существенно не улучшится, то мы не сможем полностью выполнить программу бюджета на 2026 год», — отмечается в письме, которое было разослано членам ООН.

Гутерриш также сообщил, что организация «попала под двойной удар» из-за неуплаты взносов государствами-членами и обязанности вернуть средства, которые не были получены.

Авторы материала указали на то, что в 2025 году задолженность всемирной организации достигла «рекордных 1,6 миллиарда долларов». Они подчеркнули, что эта сумма в два раза больше, чем в 2024 году.

2 мая 2025 года стало известно, что ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. По данным агентства Reuters, проблемы связаны с недостатком финансирования, организация пытается справиться с последствиями сокращения помощи со стороны США.