Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за недостатка финансирования

ООН рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру, об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, подготовленную высокопоставленными должностными лицами, которым поручено подготовить реформу всемирной организации.

Как указало агентство, проблемы связаны с недостатком финансирования. В ООН пытаются справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам при президенте Дональде Трампе, которое подорвало гуманитарные организации, отметило издание.

«В одном из вариантов, например, отделы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будут объединены в единую гуманитарную организацию», — говорится в сообщении.

Документ под грифом «строго конфиденциально» содержит варианты объединения десятков агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил о необходимости адаптации ООН к современным условиям.