В МИД назвали причину для реформирования ООН

Замглавы МИД России Вершинин: необходима адаптация ООН к современным условиям

В настоящее время необходима адаптация Совета Безопасности (СБ) ООН к современным условиям с учетом интересов большинства стран. Причину для реформирования органа назвал заместитель главы МИД Сергей Вершинин, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Вершишина, в рамках реформирования СБ ООН должен быть учтен голос стран Африки и Латинской Америки. Кроме того, следует соблюсти интересы большинства стран, в связи с чем для России неприемлемо продвижение в организации лишь интересов государств, входящих в военные союзы.

Замглавы МИД добавил, что реформирование ООН «назрело» и по этому вопросу уже идут межправительственные переговоры. Вершинин подчеркнул, что в адаптации организации к новым реалиям необходим больший консенсус, так как в этом процессе недопустимы ошибки.

В конце сентября глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать СБ ООН, чтобы сделать его более эффективным и представительным и не допустить новой мировой войны.