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05:04, 27 сентября 2024Мир

Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН

Глава Евросовета Мишель призвал реформировать СБ ООН для сохранения мира
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. Обь этом сообщает РИА Новости.

По его словам, третья мировая война возможна. «Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо», — отметил он.

Мишель добавил, что СБ ООН все больше похож на «живого мертвеца» из-за права вето. По его мнению, Африка и Латинская Америка должны быть представлены в Совбезе ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, назвавшего «спорным» вопрос о том, должна ли была РФ получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР. По ее словам, если бы Украина получила постоянное место в СБ ООН, Польша столкнулась бы с «бесконечной волынской резней».

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      Марина Совина
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