Глава Евросовета призвал реформировать СБ ООН

Глава Евросовета Мишель призвал реформировать СБ ООН для сохранения мира

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), сделать его более эффективным и представительным, чтобы не допустить новой мировой войны. Обь этом сообщает РИА Новости.

По его словам, третья мировая война возможна. «Больше чем когда-либо с 1945 года мир сотрясает взрывоопасный коктейль потрясений, которые следуют друг за другом. Третья мировая война возможна. Нам необходимо», — отметил он.

Мишель добавил, что СБ ООН все больше похож на «живого мертвеца» из-за права вето. По его мнению, Африка и Латинская Америка должны быть представлены в Совбезе ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, назвавшего «спорным» вопрос о том, должна ли была РФ получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР. По ее словам, если бы Украина получила постоянное место в СБ ООН, Польша столкнулась бы с «бесконечной волынской резней».