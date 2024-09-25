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21:11, 25 сентября 2024Мир

Захарова ответила на заявление МИД Польши о России в Совбезе ООН

Захарова: при Киеве в СБ ООН Польша получила бы бесконечную волынскую резню

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Если бы Украина получила постоянное место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Польша столкнулась бы с «бесконечной волынской резней». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, отвечая на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, назвавшего «спорным» вопрос о том, должна ли была РФ получить место постоянного члена Совбеза ООН как правопреемница СССР.

«Я напомню Сикорскому, что эту тему активно прокачивали в Киеве, надеясь заполучить заветное кресло. Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то — и Сикорский не может этого не понимать — поляки получат на ооновской площадке первыми, получат от необандеровцев бесконечную волынскую резню», — отметила она.

Захарова также добавила, что Европейский союз «наводнили англосаксонские агенты», напомнив о том, что супруга Сикорского — «американская публицистка и прожженная русофобка Энн Эпплбаум».

Ранее на заседании Совбеза по Украине Сикорский выступил после постпреда России в ООН Василия Небензи. После окончания встречи журналисты указали, что министр уже второй раз выступал в ООН сразу после российского дипломата и мог ответить на его речь. В свою очередь, Сикорский усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН.

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      Маргарита Пименова
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