В Польше усомнились в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Сикорский усомнился в праве РФ быть постоянным членом СБ ООН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал спорным вопрос о том, должна ли была Россия как правопреемница Советского Союза получить место постоянного члена Совбеза ООН. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза по Украине Сикорский выступил после постпреда России в ООН Василия Небензи. После окончания встречи журналисты указали, что министр уже второй раз выступал в ООН сразу после российского дипломата и мог ответить на его речь. В свою очередь, Сикорский усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН.

«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами», — отметил он.

Кроме России постоянными членами Совбеза ООН являются США, Британия, Франция и КНР.

Ранее Сикорский назвал искусственными все границы европейских стран. «Все границы в Европе искусственные», — сказал он.