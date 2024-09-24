Все границы в Европе назвали искусственными

Глава МИД Польши Сикорский назвал все границы в Европе искусственными

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал искусственными все границы европейских стран. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Перед заседанием Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, Сикорский раскритиковал границы стран Европы. «Все границы в Европе искусственные», — сказал он.

Ранее Сикорский предложил Украине лишать гражданства за уклонение от мобилизации. «Если не явиться на ежегодные учения резервистов в Швейцарии или даже в Финляндии, есть опасность лишиться гражданства», — отметил он.