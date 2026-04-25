16:30, 25 апреля 2026

20-летний мужчина выжил после нападения самой большой рептилии в мире

В Австралии огромный гребнистый крокодил набросился на 20-летнего мужчину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Австралии молодой человек выжил после нападения гребнистого крокодила, который является самой большой рептилией в мире. Об этом сообщает Nine News.

Нападение произошло 18 апреля в популярном у местных жителей и туристов кемпинге недалеко от города Брум, штат Западная Австралия. 20-летний Джимми уснул на пляже. Рано утром на него набросился огромный крокодил. Мужчина спасся, но получил тяжелые травмы.

Сначала его доставили в больницу Брума, а 20 апреля перевезли в Перт и прооперировали. Врачи заявили, что пациент находится в стабильном состоянии.

В Департаменте парков и дикой природы Западной Австралии отметили, что это уже второе нападение гребнистого крокодила на человека в этом году. После последнего нападения власти выпустили специальное предупреждение для любителей отдыха на природе. В частности, рекомендуется не ставить палатки ближе 50 метров от водоемов, где могут обитать крокодилы.

Ранее сообщалось, что в малайзийской провинции Сабах крокодил утащил в море пятилетнюю девочку, игравшую на пляже. Нападение произошло на глазах у отдыхающих.

