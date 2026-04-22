05:01, 22 апреля 2026

Крокодил утащил пятилетнюю девочку

В Малайзии крокодил напал на пятилетнюю девочку на пляже и утащил ее в море
Антонина Черташ
Фото: Mike Hutchings / Reuters

В малайзийской провинции Сабах крокодил утащил в море пятилетнюю девочку, игравшую на пляже. Об этом сообщает Daily Express.

Трагический инцидент произошел в воскресенье около 10 утра на побережье в районе Лахад-Дату. Хищник схватил ребенка, игравшего у кромки воды, прямо на глазах у очевидцев. По словам свидетелей, все произошло молниеносно, никто не успел отреагировать, прежде чем крокодил скрылся в море. Местные жители сразу же подняли тревогу.

На место происшествия прибыли спасатели. Девочку искали с помощью катеров и пеших патрулей, однако ее следов обнаружить не удалось. Представитель пожарно-спасательной службы Мохаммад Хамка Мустамин сообщил, что вызов поступил в 10:27 утра, и оперативная группа немедленно выехала на место. Спасателям пришлось преодолеть более 100 километров от города Лахад-Дату, чтобы добраться до отдаленного побережья.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал во время купания в реке.

