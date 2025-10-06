В брюхе крокодила нашли человеческую голову

В Малайзии поймали крокодила с человеческими останками в брюхе

В малайзийском штате Саравак в брюхе крокодиле нашли человеческие останки. Об этом сообщает издание Malay Mail.

Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему Джеффри Мейсингу Вину, пропавшему 27 сентября. Крокодил напал на него, когда он вместе с братом купался в притоке реки. Брат пытался его спасти, но потерпел неудачу.

Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня. В итоге жителям деревни удалось поймать в реке крупного крокодила. Его связали и позднее вскрыли. Внутри рептилии обнаружили человеческую голову, челюсть, часть живота и бедро.

