20:43, 30 сентября 2025Из жизни

Крокодил утащил мужчину под воду на глазах брата

В Малайзии крокодил утащил мужчину, купавшегося в реке с братом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Малайзии после нападения крокодила мужчина пропал без вести. Об этом сообщает издание Sarawak Tribune.

Пострадавший — 21-летний Джеффри Мейсинг Вин. Нападение произошло в субботу, 27 сентября, когда он купался в притоке реки. Хищник утащил его под воду. Брат, на глазах которого это произошло, пытался его спасти, но потерпел не удачу.

После исчезновения мужчины начата поисково-спасательная операция с участием полиции, сил гражданской обороны, местной лесозаготовительной фирмы и жителей окрестных деревень. Найти останки Вина пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний школьник. Рептилия растерзала его на глазах у матери.

