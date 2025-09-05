Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 5 сентября 2025Из жизни

Крокодил растерзал мальчика на глазах матери

В Кении крокодил набросился на школьника и растерзал на глазах у матери
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний школьник. Об этом сообщает издание Mwakilishi.

Мальчик по имени Мутуку учился в третьем классе. Из-за засухи ему и другим жителям деревни приходилось ходить за водой к реке. Во время очередной попытки набрать воду на него набросился крокодил. Рептилия растерзала его на глазах у матери.

Найти останки так и не удалось. Сотрудники природоохранной службы Кении смогли установить на месте происшествия металлическую ловушку, однако довести работу до конца помешал бегемот.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В округе Макуэни за два года зарегистрировали 24 нападения крокодилов, из них 11 со смертельным исходом. Чаще всего жертвами рептилий становились дети. Для защиты людей у реки ставят ловушки и дежурят патрули.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    Экс-президенту США провели операцию по удалению раковых клеток с кожи

    Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

    Генпрокуратура подготовила поправке о гарантиях предпринимателей при проведении проверок

    Генпрокурор России на ВЭФ рассказал о проделанной работе

    Известная актриса рассказала о переезде из Белграда в Москву

    Крокодил растерзал мальчика на глазах матери

    Стало известно о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске

    Генпрокурор Краснов оценил влияние санкций на Россию

    На Западе заявили о расколе «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости