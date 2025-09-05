Крокодил растерзал мальчика на глазах матери

В Кении крокодил набросился на школьника и растерзал на глазах у матери

В Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний школьник. Об этом сообщает издание Mwakilishi.

Мальчик по имени Мутуку учился в третьем классе. Из-за засухи ему и другим жителям деревни приходилось ходить за водой к реке. Во время очередной попытки набрать воду на него набросился крокодил. Рептилия растерзала его на глазах у матери.

Найти останки так и не удалось. Сотрудники природоохранной службы Кении смогли установить на месте происшествия металлическую ловушку, однако довести работу до конца помешал бегемот.

В округе Макуэни за два года зарегистрировали 24 нападения крокодилов, из них 11 со смертельным исходом. Чаще всего жертвами рептилий становились дети. Для защиты людей у реки ставят ловушки и дежурят патрули.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.