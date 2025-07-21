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19:55, 21 июля 2025Из жизни

Мужчина отбил мать у напавшего на нее крокодила

В Индии сын спас мать от крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Burhaan Kinu / Hindustan Times / GettyImages

В Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш утром 15 июля. Сантош Рани, жительница деревни Джалон, отправилась на работу на рисовой плантации. Она промывала рисовую рассаду в дренажном канале, когда из воды выпрыгнул крокодил и схватил ее за ногу. Ее сын Каличаран, услышав крики, бросился на помощь и вступил в схватку с хищником. Ему удалось отбить у него мать.

Как позже рассказала лесничим пострадавшая, никто в деревне не знал, что в канале обитает крокодил. Женщина получила глубокие раны на руках и ногах, но ее состояние стабильное.

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Это уже второе нападение крокодила в районе за последние четыре дня. Власти пообещали отловить опасную рептилию и переселить ее в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вырвал своего пса из пасти аллигатора. Собака получила серьезные травмы, но выжила благодаря усилиям ветеринаров.

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