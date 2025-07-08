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19:13, 8 июля 2025Из жизни

Мужчина вырвал своего пса из пасти аллигатора

Американец рискнул жизнью, чтобы вырвать свою собаку из зубов аллигатора
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

В США мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти питомца от аллигатора. Об этом сообщает News 2.

В середине июня Боннер Херринг отдыхал на своем земельном участке в Саутпорте, Северная Каролина, когда услышал, как внезапно заскулил его пес, который лежал у воды. Как оказалось, на четырехлетнего лабрадора по кличке Страйк напал аллигатор. Рептилия пыталась утащить пса под воду. Оценив ситуацию, американец прыгнул в пруд с садовыми граблями, чтобы отбить питомца у хищника.

«Я услышал вопль, которого никогда раньше не слышал от Страйка, и сразу понял, что произошло», — рассказал Херринг. Мужчина буквально вырвал питомца, который уже был в воде, из зубов хищника. После напряженной схватки, во время которой рептилия дважды приближалась к ним, Херрингу удалось вытащить пса на берег. Срочная операция в ветеринарной клинике спасла Страйку жизнь — у собаки был перелом бедра.

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Херринг добавивл, что не жалеет о своем поступке. Власти штата отметили, что подобные действия крайне опасны, и рекомендовали держать питомцев на поводке у воды. Сейчас лабрадор восстанавливается — у него остался лишь шрам и небольшая хромота. Херринг запретил собаке приближаться к водоему и благодарен судьбе за везение.

Ранее в Мексике десятилетний мальчик едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Он забрался в мангровые заросли, несмотря на запрещающие знаки.

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