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11:38, 20 июня 2025Из жизни

Мальчик выжил после нападения трехметрового крокодила

В Мексике крокодил напал на десятилетнего мальчика, рыбачившего на болоте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Мексике десятилетний мальчик едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Об этом пишет Nayarit Noticias.

Инцидент произошел в курортной зоне Ла-Пеньита-де-Халтемба, в муниципалитете Компостела. Ребенок без сопровождения взрослых забрался в болото в мангровых зарослях, чтобы порыбачить. Он проигнорировал предупреждающие знаки о том, что эта зона — место обитания хищников. В итоге на мальчика напал трехметровый крокодил.

Ребенок сумел вырваться и позвать на помощь. Он выжил, его экстренно госпитализировали, на данный момент подробности о его состоянии неизвестны. Отмечается, что местные жители не в первый раз пренебрегают правилами безопасности и страдают из-за крокодилов.

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