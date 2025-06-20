Мальчик выжил после нападения трехметрового крокодила

В Мексике крокодил напал на десятилетнего мальчика, рыбачившего на болоте

В Мексике десятилетний мальчик едва не стал жертвой крокодила во время рыбалки. Об этом пишет Nayarit Noticias.

Инцидент произошел в курортной зоне Ла-Пеньита-де-Халтемба, в муниципалитете Компостела. Ребенок без сопровождения взрослых забрался в болото в мангровых зарослях, чтобы порыбачить. Он проигнорировал предупреждающие знаки о том, что эта зона — место обитания хищников. В итоге на мальчика напал трехметровый крокодил.

Ребенок сумел вырваться и позвать на помощь. Он выжил, его экстренно госпитализировали, на данный момент подробности о его состоянии неизвестны. Отмечается, что местные жители не в первый раз пренебрегают правилами безопасности и страдают из-за крокодилов.

Ранее сообщалось, что беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Нападение произошло, когда она готовила обед.