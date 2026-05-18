В российском регионе объявили три дополнительных выходных дня в мае

В Дагестане объявили три дополнительных выходных дня в конце последнего весеннего месяца. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства российского региона, в связи с празднованием Курбан-байрама 27, 28 и 29 мая будут считаться нерабочими праздничными днями.

В 2026 году один из главных исламских праздников приходится на среду, 27 мая. Таким образом, жители республики будут отдыхать пять дней подряд.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова напомнила, что 11 июня рабочий день будет короче на один час, поскольку 12 июня отмечается День России.

До этого сокращенными рабочими днями в России были 8 мая — перед Днем Победы, а также 30 апреля — накануне Праздника Весны и Труда.

