Нефтегазовые доходы России в мае оценили

14:32, 21 мая 2026

Reuters: Нефтегазовые доходы российского бюджета в мае вырастут на 39 процентов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета России от экспорта нефти и газа по итогам мая достигнут 700 миллиардов рублей, что на 39 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает Reuters.

При этом по сравнению с апрелем показатель снизится на 17 процентов. Дело в том, что в минувший месяц к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) прибавляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемый раз в квартал.

На относительно невысокий майский результат, полагают в агентстве, повлияют как курс рубля, укрепившегося до максимума за три года, так и высокие выплаты нефтяным компаниям в рамках обратного акциза за сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива.

По итогам прошлого года нефтегазовые доходы бюджета упали на 24 процента, до 8,48 триллиона рублей. За первые четыре месяца 2026 года показатель сократился на 38,3 процента, до 2,298 триллиона рублей.

К росту доходов в мае привел взлет мировых цен на энергоресурсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном Ормузского пролива спровоцировало дефицит топлива и увеличило спрос на российскую нефть с марте. Тем не менее в апреле показатель был меньше ожиданий специалистов как по причине обратного акциза, так и в связи с проблемами с экспортом, который осложнили атаки на портовую инфраструктуру.

