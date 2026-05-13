14:33, 13 мая 2026

Раскрыты главные правила здорового долголетия

Терапевт Абызов назвал разнообразное питание важной составляющей долголетия
Наталья Обрядина

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов раскрыл главные правила здорового долголетия, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач посоветовал разнообразно и сбалансированно питаться. Для этого он порекомендовал придерживаться метода гарвардской тарелки. Также, по словам специалиста, необходимо регулярно заниматься спортом: он служит эффективной профилактикой различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, и помогает снизить проявления тревожно-депрессивных расстройств.

Еще одним важным правилом активного долголетия доктор назвал соблюдение режима сна. «Недостаток ночного отдыха негативно сказывается на работе иммунной системы, снижая активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и препятствуют развитию злокачественных новообразований. Для поддержания здоровья взрослому человеку в среднем рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки», — пояснил Абызов.

Доктор добавил, что для активного долголетия не менее важно научиться справляться со стрессом. Продолжительное воздействие стрессовых факторов вызывает регулярное повышение уровня кортизола — гормона стресса, что ослабляет иммунную систему и снижает сопротивляемость организма инфекциям. Кроме того, длительный стресс может усугублять течение таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, экзема и мигрень.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск хронических заболеваний и продлить здоровое долголетие. В первую очередь она посоветовала не проводить много времени в сидячем положении, есть больше овощей и высыпаться.

