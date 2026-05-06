Россиянин обвинил в издевательствах рехаб-центр Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

Житель Санкт-Петербурга обвинил в издевательствах над пациентами рехаб-центр певца Стаса Пьехи с проживанием за 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин пояснил, что обратился в частный рехаб «ПС Клиника» с биполярным расстройством, неврологическим заболеванием и тяжелыми последствиями травмы головы. Мужчина отметил, что доверился рекламе, в центре которой был задействован популярный исполнитель.

За терапию петербуржцу выставили счет 180 тысяч в месяц. Однако пациент уверяет, что вместо комплексного ухода и лечения получил пытки и издевательства. По словам мужчины, у него якобы за плохое поведение забирали лекарства, не давали спать, включая громкую музыку. Кроме того, постояльцу рехаба отказывались вызвать скорую помощь, когда его состояние ухудшалось.

В самой клинике все обвинения назвали выдумкой. Руководство рехаба отметило, что сталкивается с тяжелыми случаями. Из-за «недовольного» пациента якобы приходилось вызывать полицию.

Мужчина после побега из рехаба Пьехи отправил претензию на 20 миллионов рублей, но получил ответ, что никаких нарушений не обнаружено. Теперь он намерен привлечь клинику к ответственности и написал заявление в Следственный комитет, а его адвокат подал жалобу в Росздравнадзор и прокуратуру.

