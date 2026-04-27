Россиянка похитила мужа и отправила его в рехаб ради имущества

Жительнице Тольятти дали 10 лет за похищение мужа ради помещения его в рехаб

В Самарской области россиянку приговорили к десяти годам колонии за организацию похищения мужа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура. Она поддержала государственное обвинение в отношении организовавшей похищение собственного супруга женщины и ее сообщников.

Как установил суд, в июле 2024 года осужденная и ее супруг находились в бракоразводном процессе. Жительница Тольятти подговорила четверых сообщников устроить похищение мужа и поместить его в рехаб (реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов). Осужденная планировала лишить мужа совместно нажитого имущества.

Нападение произошло на парковке торгового центра, но замысел провалился благодаря очевидцам преступления, которые сообщили о происходящем полицейским, остановившим преступников и спасшим мужчину.

Ранее сообщалось, что суд в Находке арестовал на два месяца экс-депутата Руслана Маноконова по делу о похищении женщины.