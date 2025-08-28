Бывшего российского депутата заподозрили в похищении человека

Суд арестовал на 2 месяца экс-депутата Маноконова по делу о похищении женщины

Суд избрал меру пресечения одному из злоумышленников, которые инсценировали ДТП и похитили женщину в Находке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Как уточняет ТАСС, речь идет о бывшем депутате законодательного собрания региона Руслане Маноконове.

По данным следствия, все произошло в ночь на 3 августа. Обвиняемые устроили драку у кафе «Терраса» и избили мужчину. Тот, вооружившись ножом, ранил одного из них в ногу и скрылся на машине со своей женой, но на этом злоумышленники не успокоились. Они инсценировали ДТП и остановили беглеца, после чего продолжили его избивать.

Когда мужчине в очередной раз удалось скрыться, они похитили его супругу и удерживали ее в авто, чтобы узнать местонахождение ее мужа. Вскоре женщине также удалось сбежать.

Сейчас в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 213 («Хулиганство») УК РФ. Они все задержаны, а в их домах проведены обыски.

