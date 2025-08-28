Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:29, 28 августа 2025Силовые структуры

Бывшего российского депутата заподозрили в похищении человека

Суд арестовал на 2 месяца экс-депутата Маноконова по делу о похищении женщины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Суд избрал меру пресечения одному из злоумышленников, которые инсценировали ДТП и похитили женщину в Находке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Как уточняет ТАСС, речь идет о бывшем депутате законодательного собрания региона Руслане Маноконове.

По данным следствия, все произошло в ночь на 3 августа. Обвиняемые устроили драку у кафе «Терраса» и избили мужчину. Тот, вооружившись ножом, ранил одного из них в ногу и скрылся на машине со своей женой, но на этом злоумышленники не успокоились. Они инсценировали ДТП и остановили беглеца, после чего продолжили его избивать.

Когда мужчине в очередной раз удалось скрыться, они похитили его супругу и удерживали ее в авто, чтобы узнать местонахождение ее мужа. Вскоре женщине также удалось сбежать.

Сейчас в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 213 («Хулиганство») УК РФ. Они все задержаны, а в их домах проведены обыски.

Ранее в Ленинградской области задержали мигранта, который решил похитить 11-летнего ребенка, сделавшего замечание его детям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    Бородина развеяла популярный миф о Нью-Йорке

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости