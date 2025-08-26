Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

В Ленобласти задержали мигранта за попытку похищения подростка

В Ленинградской области задержан мигрант, решивший похитить 11-летнего местного жителя, который сделал замечание его детям. Об этом сообщает 47news.

Фигурант — 29-летний гражданин Таджикистана. Он приехал в Россию в июне 2025 года. Сейчас трудоустроен подсобным рабочим. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетнего.

По данным канала, ЧП произошло в Гатчинском районе. О произошедшем правоохранителям рассказал отец подростка. По его словам, иностранец тащил его сына к машине из-за того, что ему не понравилось замечание, которое сделал подросток его детям.

По предварительным данным, подросток сделал замечание детям. Это услышал их отец. Он подошел к мальчику, стал хватать его за одежду и в какой-то момент потащил к машине. Ребенок громко кричал и вырывался. Его освободили прохожие.

