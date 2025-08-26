Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 26 августа 2025Силовые структуры

Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

В Ленобласти задержали мигранта за попытку похищения подростка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Ленинградской области задержан мигрант, решивший похитить 11-летнего местного жителя, который сделал замечание его детям. Об этом сообщает 47news.

Фигурант — 29-летний гражданин Таджикистана. Он приехал в Россию в июне 2025 года. Сейчас трудоустроен подсобным рабочим. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетнего.

По данным канала, ЧП произошло в Гатчинском районе. О произошедшем правоохранителям рассказал отец подростка. По его словам, иностранец тащил его сына к машине из-за того, что ему не понравилось замечание, которое сделал подросток его детям.

По предварительным данным, подросток сделал замечание детям. Это услышал их отец. Он подошел к мальчику, стал хватать его за одежду и в какой-то момент потащил к машине. Ребенок громко кричал и вырывался. Его освободили прохожие.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой у дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в бикини

    На Украине пожаловались на российское превосходство в гонке БПЛА

    Назван возможный ответ Орбана на шантаж со стороны Зеленского

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать крупные контракты с Россией

    Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

    На Западе заявили о завершении «проекта Украина»

    Предсказано разрушение мира немецких пивоварен

    В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

    20-метровая яхта за 80 миллионов рублей попала в ДТП на трассе в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости