16:32, 18 августа 2025Силовые структуры

Иностранец напал на молодую россиянку около ее дома и изнасиловал

В Москве задержан иностранец, надругавшийся над девушкой у дома
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой у дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

По данным следствия, преступление произошло 10 августа у жилого дома, расположенного по Осеннему бульвару. Там фигурант увидел ранее незнакомую девушку, напал на нее и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что Черновский районный суд Читы приговорил пятерых мигрантов на срок от 9 до 14 лет за групповое изнасилование 15-летней школьницы.

