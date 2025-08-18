Иностранец напал на молодую россиянку около ее дома и изнасиловал

В Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой у дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
По данным следствия, преступление произошло 10 августа у жилого дома, расположенного по Осеннему бульвару. Там фигурант увидел ранее незнакомую девушку, напал на нее и изнасиловал.
Ранее сообщалось, что Черновский районный суд Читы приговорил пятерых мигрантов на срок от 9 до 14 лет за групповое изнасилование 15-летней школьницы.