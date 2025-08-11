Групповое изнасилование российской школьницы обернулось мигрантам суровыми приговорами

В Чите пятеро мигрантов получили до 14 лет колонии за изнасилование школьницы

Черновский районный суд Читы приговорил пятерых мигрантов на срок от 9 до 14 лет за групповое изнасилование 15-летней школьница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчин признали виновными в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц») УК РФ. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также их обязали выплатить потерпевшей компенсацию в 1,9 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что 6 июня 2024 года иностранцы увидели в промышленном парке несовершеннолетнюю, напали на нее и и изнасиловали. После произошедшего потерпевшей удалось сбежать и обратиться в полицию.

В суде мигранты вину не признали. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

