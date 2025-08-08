Двое мужчин изнасиловали юных россиянок в ТЦ и в подъезде

В Петербурге задержали 2 мужчин, надругавшихся над двумя девушками-подростками

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, изнасиловавших двух девушек-подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Фигуранты — 20 и 31 года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении них.

По данным канала, пострадавшие — девушки 15 и 17 лет.

Первое изнасилование — 15-летней девочки. Оно произошло 5 августа около 6 часов утра на территории Торгового центра (ТЦ), расположенного в доме №80 на Малом проспекте В.О. Она рассказала обо всем отцу. Он обратился в полицию.

Второе изнасилование 17-летней потерпевшей произошло вечером 7 августа. Тогда в полицию обратилась ее мать и рассказала, что неизвестный надругался над ее несовершеннолетней дочерью в подъезде дома, расположенного в 6-м микрорайоне райцентра.

