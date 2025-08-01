Юную россиянку изнасиловал в заброшенном здании проходивший лечение наркоман

СК: В Самаре мужчина, приехавший лечить наркозависимость, изнасиловал подростка

В Самаре задержали 30-летнего жителя соседнего региона, изнасиловавшего 17-летнюю девушку в заброшенном здании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней. По версии следствия, 29 июля он встретил около заброшенного здания незнакомую девушку и угрозами завел ее в помещение, где совершил надругательство. После этого он поджег заброшенное здание в попытке уничтожить улики.

Девушке удалось убежать, она сообщила о произошедшем родителям и в полицию. Описать насильника подросток не смогла — тот спрятал лицо, перевязавшись майкой. Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался наркозависимый, приехавший в Самару на лечение. Его нашли в клинике. Он дал признательные показания.

Предполагается, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что россиянка вонзила нож в сердце недовольного ее заработком мужа.