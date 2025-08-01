Россиянка вонзила нож в сердце недовольного ее заработком мужа

В Нижнем Новгороде женщина получила срок за убийство мужа

В Нижнем Новгороде суд приговорил жительницу к семи годам колонии общего режима за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 25 сентября 2024 года дома мужчина упрекнул супругу, что та слишком мало зарабатывает, на фоне чего между ними произошел конфликт. Во время него женщина ударила мужа ножом в сердце. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Женщина признала вину, однако в суде, по данным РЕН ТВ, настаивала на том, что оборонялась. По ее словам, муж душил ее, и она пыталась отбиться.

Ранее сообщалось, что в Бурятии подросток получил смертельный удар ножом от матери друга.