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18:53, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в сердце недовольного ее заработком мужа

В Нижнем Новгороде женщина получила срок за убийство мужа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде суд приговорил жительницу к семи годам колонии общего режима за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 25 сентября 2024 года дома мужчина упрекнул супругу, что та слишком мало зарабатывает, на фоне чего между ними произошел конфликт. Во время него женщина ударила мужа ножом в сердце. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Женщина признала вину, однако в суде, по данным РЕН ТВ, настаивала на том, что оборонялась. По ее словам, муж душил ее, и она пыталась отбиться.

Ранее сообщалось, что в Бурятии подросток получил смертельный удар ножом от матери друга.

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