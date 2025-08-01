Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

В Бурятии мать пила спиртное с детьми и убила их друга

В Бурятии перед судом предстанет женщина, обвиненная в расправе над другом ее ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 17 мая женщина у себя дома распивала спиртное со своими детьми и их друзьями-подростками. Во время застолья хозяйка дома и сын стали ругаться с одним из гостей, ссора переросла в потасовку, в результате которой женщина нанесла оппоненту удар в живот. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Друзья подростка вызвали скорую, женщина в это время спряталась в деревянном туалете за домом. Она была задержана.

Ранее сообщалось, что россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили в кусты.