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14:55, 1 августа 2025Силовые структуры

Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

В Бурятии мать пила спиртное с детьми и убила их друга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Бурятии перед судом предстанет женщина, обвиненная в расправе над другом ее ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 17 мая женщина у себя дома распивала спиртное со своими детьми и их друзьями-подростками. Во время застолья хозяйка дома и сын стали ругаться с одним из гостей, ссора переросла в потасовку, в результате которой женщина нанесла оппоненту удар в живот. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Друзья подростка вызвали скорую, женщина в это время спряталась в деревянном туалете за домом. Она была задержана.

Ранее сообщалось, что россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили в кусты.

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