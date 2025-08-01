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13:25, 1 августа 2025Силовые структуры

Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

СК: В Мариуполе сын убил мать 60 ударами ножа и выбросил тело в кусты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Мариуполе задержали подозреваемого в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

31 июля в ведомство поступило сообщение об обнаружении в придорожных кустах изрезанной женщины. На подозреваемого вышли по горячим следам.

По версии следствия, 30 июля дома между сыном и матерью произошел конфликт из-за его пристрастия к алкоголю, в результате чего мужчина не меньше 60 раз ударил потерпевшую ножом в грудь, голову и другие части тела. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого сын решил избавиться от тела и перетащил его в кусты недалеко от дома.

Мужчина дал признательные показания, его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина заколола мужа в ходе бытового конфликта.

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