Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

В Мариуполе задержали подозреваемого в расправе над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
31 июля в ведомство поступило сообщение об обнаружении в придорожных кустах изрезанной женщины. На подозреваемого вышли по горячим следам.
По версии следствия, 30 июля дома между сыном и матерью произошел конфликт из-за его пристрастия к алкоголю, в результате чего мужчина не меньше 60 раз ударил потерпевшую ножом в грудь, голову и другие части тела. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После этого сын решил избавиться от тела и перетащил его в кусты недалеко от дома.
Мужчина дал признательные показания, его заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина заколола мужа в ходе бытового конфликта.