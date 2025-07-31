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20:50, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянин расстался с жизнью после бытового конфликта с женой

В Псковской области женщина заколола мужа в ходе бытового конфликта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жительница Дновского района Псковской области предстанет перед судом за расправу над супругом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 28 апреля у 48-летней женщины произошел бытовой конфликт с супругом. В ходе начавшейся в квартире драки россиянка схватила кухонный нож и вонзила его в мужа. Мужчина потерял много крови, полученная им рана оказалась несовместима с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Брянске суд дал десять лет колонии общего режима 30-летней жительнице за расправу над мужем. 30 апреля женщина поссорилась с супругом, лежавшим на диване, и нанесла ему 19 ударов в область груди и конечностей кухонным ножом.

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