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14:55, 30 июля 2025Силовые структуры

Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

В Брянске суд дал 10 лет колонии женщине за убийство лежавшего на диване мужа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Брянске суд дал десять лет колонии общего режима 30-летней жительнице за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что днем 30 апреля женщина поссорилась с супругом, лежавшим на диване, и нанесла ему 19 ударов в область груди и конечностей кухонным ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью. В момент совершения преступления женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре региона «Ленте.ру» рассказали, что женщина признала вину, заявив, что ударила мужа ножом за оскорбления. Ранее она была осуждена за причинение супругу тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали поваленного девушкой за кражу телефона иностранца.

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