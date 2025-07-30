Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

В Брянске суд дал 10 лет колонии женщине за убийство лежавшего на диване мужа

В Брянске суд дал десять лет колонии общего режима 30-летней жительнице за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что днем 30 апреля женщина поссорилась с супругом, лежавшим на диване, и нанесла ему 19 ударов в область груди и конечностей кухонным ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью. В момент совершения преступления женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре региона «Ленте.ру» рассказали, что женщина признала вину, заявив, что ударила мужа ножом за оскорбления. Ранее она была осуждена за причинение супругу тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали поваленного девушкой за кражу телефона иностранца.