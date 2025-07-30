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10:29, 30 июля 2025Силовые структуры

Россиянка повалила ограбившего ее иностранца и попала на видео

В Подмосковье задержали поваленного девушкой за кражу телефона иностранца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье девушка повалила ограбившего ее иностранца и попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На видео показано, как злоумышленник подходит к стоящей на остановке общественного транспорта девушке, выхватывает из ее рук телефон, разворачивается и пытается убежать. В это время она догоняет его, валит на асфальт и забирает свой гаджет.

В настоящее время иностранец задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 37-летнего жителя Хабаровского края, который набрал полный рюкзак сливочного масла в магазине и попытался скрыться, угрожая сотрудникам ножом.

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