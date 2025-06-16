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14:00, 16 июня 2025Силовые структуры

В Москве похититель сливочного масла начал угрожать ножом работникам магазина и скрылся

В Москве полиция задержала мужчину за похищение сливочного масла и угрозы
Варвара Митина (редактор)

В Москве полиция задержала 37-летнего жителя Хабаровского края, который набрал полный рюкзак сливочного масла в магазине и попытался скрыться, угрожая сотрудникам ножом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Фигурант заключен под стражу. Ранее он был судим.

Преступление попало на видео. На кадрах видно, как злоумышленник, находясь в торговом зале, сложил в рюкзак и карманы пачки сливочного масла и направился к выходу без оплаты. Работники магазина остановили его и забрали похищенное. В какой-то момент мужчина достал нож, стал им угрожать и скрылся.

Позднее полиции удалось его задержать.

Ранее в Карелии женщина, переодевшись, дважды за день обокрала обувной магазин.

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