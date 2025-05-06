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18:20, 6 мая 2025Силовые структуры

Россиянка дважды за день обокрала обувной магазин с помощью переодевания

В Карелии женщина, переодевшись, дважды за день обокрала обувной магазин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карелии женщина, переодевшись, дважды за день обокрала обувной магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о краже из обувного магазина. Пропали три пары кроссовок стоимостью около восьми тысяч рублей. Сотрудники полиции по камерам наблюдения оперативно установили подозреваемую.

Ею оказалась 44-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась за кражи. После задержания она призналась, что в этот день была дважды в магазине. Первый раз она незаметно вынесла женскую обувь, переложив ее из коробки в пакет. После этого она сходила домой, переоделась, вернулась в магазин и так же вынесла мужские и детские кроссовки. Обувь она раздала знакомым.

За это преступление ей грозит срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что россиянин с топором ворвался в магазин за водкой и сдался полиции.

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