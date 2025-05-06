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15:54, 6 мая 2025Силовые структуры

Россиянин с топором ворвался в магазин за водкой и сдался полиции

Под Новосибирском мужчина с топором ворвался в магазин, а потом сдался полиции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Под Новосибирском местный житель с топором ворвался в магазин, украл несколько бутылок водки, а потом сам сдался полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Инцидент произошел в августе 2024 года в селе Боровое. Тогда мужчина пришел к местному супермаркету, разбил стеклянные двери, ворвался внутрь и украл 10 бутылок водки и разбил еще три, а потом скрылся. Топор он выбросил в кусты. Спустя некоторое время он сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем. Он отметил, что «не выжил бы в тот день, если бы не похмелился».

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, засчитав время содержания под стражей (срок, который он провел в СИЗО). В результате он был освобожден в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали 31-летнего мужчину по подозрению в расправе над 43-летним охранником магазина.

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