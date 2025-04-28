Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

В Краснодаре задержали мужчину по подозрению в убийстве охранника

В Краснодаре задержали 31-летнего мужчину по подозрению в расправе над 43-летним охранником магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 27 апреля охранник магазина заметил, как клиент взял с витрины товар, и потребовал оплатить его. На это клиент предложил охраннику выйти на улицу и решить этот вопрос. Однако там между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил охранника ножом в шею. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Подозреваемый доставлен к следователю на допросу.

Ранее сообщалось, что задушившего и изрезавшего ножом преподавателя российского вуза студента осудили на девять лет.