Задушившего и изрезавшего ножом преподавателя российского вуза студента осудили на 9 лет

В Вологде суд дал 9 лет колонии убийце преподавателя вуза

Вологодский городской суд приговорил 28-летнего уроженца Республики Таджикистан к девяти годам колонии строгого режима за расправу над старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин Вологодского государственного университета (ВоГУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что мужчина учился на четвертом курсе журфака ВоГУ и ранее состоял с 36-летней преподавательницей в близких отношениях. 7 июня 2024 года он пришел к ней в квартиру, где со спины напал и стал душить, пока женщина не потеряла сознание. После этого он достал нож и не менее трех раз ударил ее в область груди. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина попытался свести счеты, но был госпитализирован и выжил. На месте также нашли его предсмертное письмо. В суде он признал вину.

Ранее сообщалось, что россиянка изрезала друга за домогательства и получила девять лет колонии.