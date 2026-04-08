«Состоялся жесткий разговор». Путин и Пашинян побеседовали за закрытыми дверьми после встречи. Чем это закончилось?

Hraparak: У Путина и Пашиняна состоялся жесткий разговор за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля после публичной встречи в Кремле провели жесткий разговор за закрытыми дверями. Об этом сообщила армянская газета Hraparak в своем Telegram со ссылкой на неназванные источники.

«После встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна и жесткого разговора 1 апреля, по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — сказано в публикации.

По итогам встречи Москва сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с Пашиняном. Поэтому, подчеркивают журналисты, якобы было принято решение о практических шагах.

В частности, как сообщила газета, Кремль принял решение запретить въезд в Россию всем предприятиям, компаниям и даже культурным организациям, связанным с правительством Пашиняна. Кроме того, обсуждалась возможность лишения лицензии «Прошянского коньячного завода», по которой осуществлялся экспорт алкогольных напитков в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в Москве, Россия, 1 апреля 2026 года Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

«Даже [посол Армении в России] Гурген Арсенян и его окружение, которые установили довольно теплые отношения с россиянами, оказались в статусе персоны нон грата», — указано в публикации.

Во время встречи Путин высказал пожелания насчет выборов в Армении

Как сообщалось 1 апреля, президент России Владимир Путин во время встречи с Николом Пашиняном призвал допустить пророссийски настроенных армян, проживающих на территории России, к политической жизни в Армении.

«У нас в Армении очень много друзей, очень много. Мы это знаем. Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем [что] свыше двух миллионов человек. Наши статданные Министерства внутренних дел как раз об этом говорят. И много [в Армении] политических сил, которые настроены пророссийски», — подчеркнул президент, выразив надежду, что таких политиков в итоге допустят до выборов в Армении.

Путин заметил, что многие из таких людей «находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский». Он также добавил, что это является исключительно решением Еревана, в которое не станет вмешиваться Москва.

Пашинян обсудил с Путиным ограничения интернета

Никол Пашинян в ходе встречи с российским лидером обсудил вопрос ограничения интернета. Он заявил, что граждане Армении считают, что в республике слишком много свободы в соцсетях, потому что нет никаких ограничений.

1 апреля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре слева) во время встречи в Москве. Слева направо: посол Армении в России Гурген Арсенян, заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. Справа налево: помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

«Часть граждан Армении считают, что у нас слишком много свободы в соцсетях, потому что нет ограничений», — заявил армянский лидер.

Комментируя вопрос свобод в стране, Пашинян также заявил, что в Армении нет политических заключенных.

Пашинян оценил встречу с Путиным двумя словами

2 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян же оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным как «очень успешную».

«Мы достигли конкретных договоренностей в ряде сфер. И я оцениваю визит как очень успешный», — оценил он.

Пашинян заявил, что Ереван глубоко ценит дружеские отношения с Россией. Он также отметил, что страны достигли конкретных договоренностей по многим вопросам — от культуры до военно-технического сотрудничества. Также ранее Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявлял, что Россия — это друг республики.

Песков заявил о необходимости Армении выбрать между ЕС и ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволяет Армении развиваться повышенными темпами, но наращивание сотрудничества Еревана с Евросоюзом (ЕС) может поставить республику перед выбором.

«Наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», — объяснил он.

При этом сейчас, подчеркнул представитель Кремля, армянская экономика растет быстрее, чем в среднем по СНГ, и гораздо быстрее, чем российская. На этом фоне, а также с учетом большой армянской диаспоры, проживающей в России, внешнеполитические ориентиры, которые выбирает армянское руководство, являются предметом повышенного интереса Москвы, заключил Песков.