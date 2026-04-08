Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 8 апреля 2026

«Состоялся жесткий разговор». Путин и Пашинян побеседовали за закрытыми дверьми после встречи. Чем это закончилось?

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля после публичной встречи в Кремле провели жесткий разговор за закрытыми дверями. Об этом сообщила армянская газета Hraparak в своем Telegram со ссылкой на неназванные источники.

«После встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна и жесткого разговора 1 апреля, по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — сказано в публикации.

По итогам встречи Москва сочла невозможным достичь какого-либо соглашения с Пашиняном. Поэтому, подчеркивают журналисты, якобы было принято решение о практических шагах.

В частности, как сообщила газета, Кремль принял решение запретить въезд в Россию всем предприятиям, компаниям и даже культурным организациям, связанным с правительством Пашиняна. Кроме того, обсуждалась возможность лишения лицензии «Прошянского коньячного завода», по которой осуществлялся экспорт алкогольных напитков в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в Москве, Россия, 1 апреля 2026 года

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

«Даже [посол Армении в России] Гурген Арсенян и его окружение, которые установили довольно теплые отношения с россиянами, оказались в статусе персоны нон грата», — указано в публикации.

Во время встречи Путин высказал пожелания насчет выборов в Армении

Как сообщалось 1 апреля, президент России Владимир Путин во время встречи с Николом Пашиняном призвал допустить пророссийски настроенных армян, проживающих на территории России, к политической жизни в Армении.

«У нас в Армении очень много друзей, очень много. Мы это знаем. Много армян живет в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем [что] свыше двух миллионов человек. Наши статданные Министерства внутренних дел как раз об этом говорят. И много [в Армении] политических сил, которые настроены пророссийски», — подчеркнул президент, выразив надежду, что таких политиков в итоге допустят до выборов в Армении.

Путин заметил, что многие из таких людей «находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них паспорт российский». Он также добавил, что это является исключительно решением Еревана, в которое не станет вмешиваться Москва.

Пашинян обсудил с Путиным ограничения интернета

Никол Пашинян в ходе встречи с российским лидером обсудил вопрос ограничения интернета. Он заявил, что граждане Армении считают, что в республике слишком много свободы в соцсетях, потому что нет никаких ограничений.

1 апреля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре слева) во время встречи в Москве. Слева направо: посол Армении в России Гурген Арсенян, заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. Справа налево: помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Софья Сандурская / POOL / РИА Новости

«Часть граждан Армении считают, что у нас слишком много свободы в соцсетях, потому что нет ограничений», — заявил армянский лидер.

Комментируя вопрос свобод в стране, Пашинян также заявил, что в Армении нет политических заключенных.

Пашинян оценил встречу с Путиным двумя словами

2 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян же оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным как «очень успешную».

«Мы достигли конкретных договоренностей в ряде сфер. И я оцениваю визит как очень успешный», — оценил он.

Пашинян заявил, что Ереван глубоко ценит дружеские отношения с Россией. Он также отметил, что страны достигли конкретных договоренностей по многим вопросам — от культуры до военно-технического сотрудничества. Также ранее Пашинян в ходе общения с жительницей Еревана заявлял, что Россия — это друг республики.

Материалы по теме:
Песков заявил о необходимости Армении выбрать между ЕС и ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволяет Армении развиваться повышенными темпами, но наращивание сотрудничества Еревана с Евросоюзом (ЕС) может поставить республику перед выбором.

«Наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», — объяснил он.

При этом сейчас, подчеркнул представитель Кремля, армянская экономика растет быстрее, чем в среднем по СНГ, и гораздо быстрее, чем российская. На этом фоне, а также с учетом большой армянской диаспоры, проживающей в России, внешнеполитические ориентиры, которые выбирает армянское руководство, являются предметом повышенного интереса Москвы, заключил Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    «Праща Давида» раскрыла истощение ПВО Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok