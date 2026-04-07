У одной коньячной марки захотели забрать лицензию из-за нарушений

17:06, 7 апреля 2026

«Прошянский коньячный завод» могут лишить лицензии за нарушения качества
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками провела проверку в отношении «Прошянского коньячного завода» и выявила нарушения. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ведомства.

Из открытых источников следует, что генеральным директором этой компании является Ашот Бадалян.

Сообщается, что в ходе проверки были отобраны образцы коньяка, ввезенного организацией на территорию Российской Федерации. Коньяк исследовали в лаборатории и выявили его несоответствие требованиям ГОСТ. В продукции обнаружили спирты не виноградного происхождения, а также несоответствие состава продукта заявленному наименованию — выяснилось, что продукция не соответствует термину «коньяк».

«Указанные нарушения послужили основанием для принятия Службой решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, а также о приостановлении ее действия», — говорится в публикации ведомства.

Вопрос об аннулировании лицензии находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новые ГОСТы на этиловый спирт и сдобные булки.

