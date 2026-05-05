Нашествие опасных ядовитых пауков началось в одной стране

В Великобритании началось нашествие ядовитых пауков Steatoda nobilis

В Великобритании началось нашествие ядовитых пауков рода Steatoda. Об этом пишет Daily Star.

По данным Национальной службы здравоохранения, с 2019 по 2022 год 179 британцев оказались в больнице после укусов ядовитых пауков. Однако в период с 2022 по 2025 год госпитализаций было уже 259. Причем большинство обращений связаны с укусами вида Steatoda nobilis, которых также называют благородными ложными вдовами, за внешнее сходство с пауками вида черная вдова.

Ученые обратили внимание, что ложные вдовы очень быстро размножаются в Великобритании и их даже прозвали самыми опасными пауками в стране. Несмотря на то, что яд Steatoda nobilis не представляет непосредственной угрозы для жизни человека, сам укус может быть очень болезненным. Кроме того, эти пауки являются переносчиками патогенных бактерий, которые могут вызывать серьезные кожные инфекции, приводящие даже к некрозу тканей.

При этом некоторые ученые считают, что возросшее количество укусов ложных вдов является мнимым, и виноваты во всем врачи, которые ставят пациентам неверные диагнозы. Однако эту теорию опровергают арахнологи. По их данным, Steatoda nobilis в Британии привыкли жить в непосредственной близости от человека. Хотя эти пауки неагрессивны, они атакуют людей, которых принимают за источник опасности.

