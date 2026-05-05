Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:13, 5 мая 2026Из жизни

Нашествие опасных ядовитых пауков началось в одной стране

В Великобритании началось нашествие ядовитых пауков Steatoda nobilis
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alexis Lours / Wikimedia

В Великобритании началось нашествие ядовитых пауков рода Steatoda. Об этом пишет Daily Star.

По данным Национальной службы здравоохранения, с 2019 по 2022 год 179 британцев оказались в больнице после укусов ядовитых пауков. Однако в период с 2022 по 2025 год госпитализаций было уже 259. Причем большинство обращений связаны с укусами вида Steatoda nobilis, которых также называют благородными ложными вдовами, за внешнее сходство с пауками вида черная вдова.

Ученые обратили внимание, что ложные вдовы очень быстро размножаются в Великобритании и их даже прозвали самыми опасными пауками в стране. Несмотря на то, что яд Steatoda nobilis не представляет непосредственной угрозы для жизни человека, сам укус может быть очень болезненным. Кроме того, эти пауки являются переносчиками патогенных бактерий, которые могут вызывать серьезные кожные инфекции, приводящие даже к некрозу тканей.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

При этом некоторые ученые считают, что возросшее количество укусов ложных вдов является мнимым, и виноваты во всем врачи, которые ставят пациентам неверные диагнозы. Однако эту теорию опровергают арахнологи. По их данным, Steatoda nobilis в Британии привыкли жить в непосредственной близости от человека. Хотя эти пауки неагрессивны, они атакуют людей, которых принимают за источник опасности.

Ранее сообщалось, что шумные автомобили не смогли остановить нашествие азиатских летающих пауков размером с ладонь, которые распространяются по востоку США. Пауки джоро, встречающиеся в Японии, Корее и Китае, попали в Америку около десяти лет назад и с тех пор захватывают все больше территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok