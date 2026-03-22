Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 22 марта 2026

Летающие пауки размером с ладонь научились справляться с автомобилями

Arthropoda: Автомобили не остановили нашествие летающих пауков размером с ладонь
Олег Парамонов

Фото: ion66 / Wikimedia

Шумные автомобили не смогли остановить нашествие азиатских летающих пауков размером с ладонь, которые распространяются по востоку США. Об этом сообщает издание Earth.com со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Arthropoda.

Пауки джоро (Trichonephila clavata), встречающиеся в Японии, Корее и Китае, попали в США около десяти лет назад. Сначала они заселили штат Джорджия, потом появились в Теннесси, Южной и Северной Каролине, Мэриленде. В 2023 году эти пауки захватили Алабаму, а недавно их заметили в Миссисипи.

Специалисты из Университета Джорджии провели 357 экспериментов на 20 дорогах с разной интенсивностью движения и выяснили, как пауки справляются с трудностями. С помощью камертона ученые имитировали вибрацию, которую производит попавшее в паутину насекомое, и следили за реакцией джоро. Шум мешал паукам охотиться: у тихих дорог они атаковали добычу в 65 процентах случаев, а у шумных загруженных трасс этот показатель снижался до 51 процента.

Несмотря на это, джоро, найденные у оживленных магистралей, были такими же упитанными, как их сородичи, выбравшие более спокойные места. По мнению авторов работы, это свидетельствует о способности пауков компенсировать помехи, вызываемые автомобилями, — например, переключаться на более крупную добычу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон из ледников в Каскадных горах выползли миллиарды загадочных ледяных червей. Безглазые черви Mesenchytraeus solifugus массово выходят на поверхность в летние месяцы. По оценке специалистов, в каждом леднике скрывается до пяти миллиардов червей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогресс МС-33» отправился к МКС

    Россиянина заподозрили в поджоге квартиры и преследовании экс-жены

    Врач рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств

    Бойцы ВС России придумали необычный способ перехвата украинских БПЛА

    Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

    В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

    Директор ФСБ России назвал кукловодами Украины одну европейскую страну

    Уехавший из РФ актер сериала «Интерны» стал стримером из-за нехватки денег

    Гавайи затопили ливни

    Пашинян поругался с женщиной в метро из-за Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok