Летающие пауки размером с ладонь научились справляться с автомобилями

Arthropoda: Автомобили не остановили нашествие летающих пауков размером с ладонь

Шумные автомобили не смогли остановить нашествие азиатских летающих пауков размером с ладонь, которые распространяются по востоку США. Об этом сообщает издание Earth.com со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Arthropoda.

Пауки джоро (Trichonephila clavata), встречающиеся в Японии, Корее и Китае, попали в США около десяти лет назад. Сначала они заселили штат Джорджия, потом появились в Теннесси, Южной и Северной Каролине, Мэриленде. В 2023 году эти пауки захватили Алабаму, а недавно их заметили в Миссисипи.

Специалисты из Университета Джорджии провели 357 экспериментов на 20 дорогах с разной интенсивностью движения и выяснили, как пауки справляются с трудностями. С помощью камертона ученые имитировали вибрацию, которую производит попавшее в паутину насекомое, и следили за реакцией джоро. Шум мешал паукам охотиться: у тихих дорог они атаковали добычу в 65 процентах случаев, а у шумных загруженных трасс этот показатель снижался до 51 процента.

Несмотря на это, джоро, найденные у оживленных магистралей, были такими же упитанными, как их сородичи, выбравшие более спокойные места. По мнению авторов работы, это свидетельствует о способности пауков компенсировать помехи, вызываемые автомобилями, — например, переключаться на более крупную добычу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон из ледников в Каскадных горах выползли миллиарды загадочных ледяных червей. Безглазые черви Mesenchytraeus solifugus массово выходят на поверхность в летние месяцы. По оценке специалистов, в каждом леднике скрывается до пяти миллиардов червей.