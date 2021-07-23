Миллиарды загадочных безглазых червей выползли из ледников в горах

В американском штате Вашингтон из ледников в Каскадных горах выползли миллиарды загадочных ледяных червей. Об этом сообщает Oregon Public Broadcasting.

Безглазые черви Mesenchytraeus solifugus массово выходят на поверхности в летние месяцы. По оценке специалистов, в каждом леднике скрывается до пяти миллиардов червей. «Отсюда мне видно пять, шесть, десять ледников, — рассказывает биолог Скотт Хоталинг (Scott Hotaling). — Если каждый из них содержит столько ледяных червей, это просто колоссальное количество биомассы, причем в таком месте, которое обычно биомассой бедно».

Ледяные черви исключительно плохо изучены. Биологи не знают, зачем черви выползают на поверхность и как им удается переживать зимние морозы. Основу их рациона предположительно составляют водоросли и бактерии, обитающие в снегу. Еще одна интересная особенность этих животных — невосприимчивость к ультрафиолету. «С ледяными червями необъясненного больше, чем объясненного», — признается Хоталинг.

Mesenchytraeus solifugus — единственный известный вид кольчатых червей, выживающий при низких температурах. Длина взрослых особей составляет от 1,5 до 2,5 сантиметра. Встречаются на северо-западе США, в американском штате Аляска и в канадской провинции Британская Колумбия.

В 2020 году сообщалось, что в пригороде американского города Ричмонд, штат Вирджиния, заметили огромного хищного червя с острова Калимантан. Они попали в США около ста лет назад и с тех пор успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины. В Вирджинии до сих пор почти не встречались.

