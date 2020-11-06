Хищные черви размером со змею вторглись в Вирджинию

В пригороде американского города Ричмонд, штат Вирджиния, заметили огромного червя с острова Калимантан. Об этом пишет Fox News.

Человек, обративший внимание на 30-сантиметровое существо, принял его за змею и сообщил о нем в службу по контролю за дикими животными штата Вирджиния. Фотография, которую он прислал, поставила ее сотрудников в тупик. «Мы никогда не видели ничего похожего», — признались они в Facebook.

Существо идентифицировали лишь после публикации снимка в социальной сети. Оно оказалось хищным ресничным червем, относящимся к роду Bipalium. Вторжение этих червей в США продолжается более 100 лет. За это время они успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины. В Вирджинии до сих пор почти не встречались.

Черви Bipalium питаются живыми организмами, обитающими в почве, и не представляют угрозы для людей или домашних животных.

Ранее сообщалось, что пользователей соцсетей озадачило видео с загадочным черным существом, которое многие из них сравнили с Веномом из комиксов Marvel. Комментаторы пришли к консенсусу, что это немертина — один из длиннейших червей в мире.