Сотни личинок слились в огромную змею и поползли по храму

В городе Чиангмай, Таиланд, монах Сомчай Ауарун снял на видео, как по территории буддийского храма ползает скопление личинок, напоминающее огромную змею. Кадры опубликовал таблоид Daily Mail.

«Меня это потрясло, — признается Ауарун. — То, как они вместе передвигались, было восхитительно. Они ползли так еще несколько минут. В природе все так продуманно». По данным издания, сотни личинок слились в одну массу для защиты от хищников. Отмечается, что вместе эти существа перемещаются вдвое быстрее, чем поодиночке.

Одни эксперты утверждают, что это личинки листовых комариков. Другие же считают, что в ролике запечатлены личинки азиатской рисовой галлицы.

Ранее жительница бразильского штата Санта-Катарина сняла на видео скопление личинок, ползущее по тротуару как один огромный червь. Энтомолог Дейв Кларк полагает, что это личинки насекомых из подотряда сидячебрюхие.